Weather

Severe Thunderstorm Warning for Dona Ana, Otero Counties until 4:45 PM

By:
  • National Weather Service

Posted: Jun 04, 2019 03:14 PM MDT

Updated: Jun 04, 2019 05:02 PM MDT

THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN EL PASO HAS ISSUED A

* SEVERE THUNDERSTORM WARNING FOR...
WESTERN OTERO COUNTY IN SOUTH CENTRAL NEW MEXICO...
SOUTHERN DONA ANA COUNTY IN SOUTH CENTRAL NEW MEXICO...

* UNTIL 445 PM MDT.

 

INTERACTIVE RADAR: 

 

* AT 354 PM MDT, SEVERE THUNDERSTORMS WERE LOCATED ALONG A LINE
EXTENDING FROM 4 MILES NORTHWEST OF CHAPARRAL TO 5 MILES WEST OF
AFTON, MOVING NORTHEAST AT 25 MPH.

HAZARD...60 MPH WIND GUSTS AND PENNY SIZE HAIL.

SOURCE...RADAR INDICATED.

IMPACT...EXPECT DAMAGE TO ROOFS, SIDING, AND TREES.

* LOCATIONS IMPACTED INCLUDE...
CHAPARRAL, LAS CRUCES, ANTHONY, VADO, NMSU MAIN CAMPUS, AFTON,
ANTHONY GAP, BERINO, MESILLA, SAN MIGUEL, MESQUITE, CHAMBERINO,
FAIRACRES, TALAVERA, LA MESA, AFTON GENERATING PLANT, HIGH VALLEY,
SAN PABLO, PICACHO AND CORRALITOS.

PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...

FOR YOUR PROTECTION MOVE TO AN INTERIOR ROOM ON THE LOWEST FLOOR OF A
BUILDING.

WIND DAMAGE WITH THESE STORMS WILL OCCUR BEFORE ANY RAIN OR
LIGHTNING. DO NOT WAIT FOR THE SOUND OF THUNDER BEFORE TAKING COVER.
SEEK SHELTER IMMEDIATELY INSIDE A STURDY STRUCTURE AND STAY AWAY FROM
WINDOWS.


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